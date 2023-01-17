17 января 2023, 14:43
Путин сообщил о росте добычи нефти в России в 2022 году
Президент Путин: добыча нефти в России в 2022 году выросла, несмотря на санкции
Добыча нефти в России в 2022 году выросла на 2%, несмотря на санкции со стороны западных стран. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил президент Владимир Путин.
«Несмотря на санкции, по итогам 2022 году добыча нефти в России выросла на 2%, всего объем добычи составил примерно 535 миллионов тонн», — сообщил он.
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Президент добавил, что общий объем добычи газа в России сократился примерно на 11,8%.
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«Однако цены на газ на мировом рынке выросли, поэтому газовые компании показали хорошую прибыль», — подчеркнул Путин.
Ранее глава государства поручил кабинету министров стимулировать рост реальных зарплат в России. Он отметил, что инфляция влияет на доходы населения, поэтому следует стремиться к их росту.
Кроме того, Путин отметил, что существенный вклад в динамику обрабатывающих секторов производства внесли предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Нефть
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Владимир Путин
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