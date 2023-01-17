Важное 17 января 2023, 14:43 Путин сообщил о росте добычи нефти в России в 2022 году Президент Путин: добыча нефти в России в 2022 году выросла, несмотря на санкции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Добыча нефти в России в 2022 году выросла на 2%, несмотря на санкции со стороны западных стран. Об этом на совещании по экономическим вопросам сообщил президент Владимир Путин.

«Несмотря на санкции, по итогам 2022 году добыча нефти в России выросла на 2%, всего объем добычи составил примерно 535 миллионов тонн», — сообщил он.

Реклама

Президент добавил, что общий объем добычи газа в России сократился примерно на 11,8%.

Реклама

«Однако цены на газ на мировом рынке выросли, поэтому газовые компании показали хорошую прибыль», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства поручил кабинету министров стимулировать рост реальных зарплат в России. Он отметил, что инфляция влияет на доходы населения, поэтому следует стремиться к их росту.

Кроме того, Путин отметил, что существенный вклад в динамику обрабатывающих секторов производства внесли предприятия оборонно-промышленного комплекса.