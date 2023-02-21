Важное 21 февраля 2023, 12:57 Путин сообщил о рекордном урожае зерновых в России Президент РФ Путин: Россия вышла на новый цикл роста экономики

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Российские аграрии собрали рекордный урожай зерна — более 150 миллионов тонн. Теперь Россия планирует наращивать объем экспорта. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Он заговорил об отраслях, которые «не только не сократили, а нарастили производство».

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«Объемы нового жилья впервые превысили 100 миллионов квадратных метров. Российские аграрии собрали рекордный урожай — свыше 150 млн тонн зерна. До 30 июня 2023 года мы доведем общий объем экспорта зерна до 55-60 миллионов тонн», — рассказал Путин.

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Он добавил, что еще недавно такие показатели казались сказкой. Сейчас у России есть все возможности для прорывов и по другим направлениям, констатировал глава государства. Он пояснил, что рынок труда не просел (безработица снизилась) и даже стал «более комфортным, чем был ранее». Экономический спад в прошлом году наблюдался только во втором квартале, а в третьем и четвертом был рост.

«Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики», — заметил Путин.