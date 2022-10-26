Путин сообщил о попытках некоторых стран сохранить «шатающееся» первенство в мире | 360°

Власть 26 октября 2022, 15:38 Путин сообщил о попытках некоторых стран сохранить «шатающееся» первенство в мире Путин: некоторые страны пытаются «сохранить свою шатающуюся гегемонию» в мире РИА "Новости"

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Мир меняется и становится многополярным, но некоторые государства стараются «сохранить свою шатающуюся гегемонию». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Он отметил значимость совместной работ Совета. По словам главы государства, конфликтный потенциал в мире и на региональном уровне до сих пор держится на высоком уровне. Президент пояснил, что для коллективной безопасности возникают новые риски, что является следствием резкого обострения глобального геополитического противостояния.

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«Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию», — подчеркнул Путин.

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Он указал, что для достижения подобных целей «задействуют широкий спектр политических, военных, экономических, информационных, других методов и средств». Среди них российский лидер упомянул слом правовых механизмов стратегической стабильности и введение против несогласных со своей политикой односторонних санкций.

Глава страны во время видеоконференции заметил, что такие представители международных отношений не гнушаются прямых диверсий. Президент добавил, что речь идет об организации взрывов на газовых магистралях «Северных потоков».

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Немецкие следователи допустили саботаж, сообщил RT.