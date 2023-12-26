Власть 26 декабря 2023, 21:16 Путин сообщил о планах укрепления экономического сотрудничества в рамках СНГ Путин: Россия будет расширять расчеты в нацвалютах между странами СНГ Пресс-служба Кремля

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Россия планирует вместе с партнерами работать над расширением расчетов в национальных валютах в рамках СНГ. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на неформальном саммите Содружества в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

«Продолжим работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», — заявил глава государства.

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Путин пообещал, что Россия во время своего председательства в СНГ в 2024 году уделит пристальное внимание укреплению экономического сотрудничества между странами Содружества.

На неформальном саммите лидеров стран СНГ впервые после событий в Нагорном Карабахе лично встретились премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Руководители стран обменялись рукопожатиями.