Власть 29 марта 2023, 18:23 Путин сообщил о планах провести встречу с Пушилиным Президент Путин в ближайшее время встретится с врио главы ДНР Пушилиным РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время намерен провести встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Слова российского лидера привел ТАСС.

«Мы с руководителем республики обсудим на ближайшей встрече, она скоро состоится, некоторые вопросы детально», — сказал глава государства.

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В среду, 29 марта, у Путина состоялась встреча по видеосвязи с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко. Глава государства узнал подробности строительства перинатального центра в Донецке и водовода в город. Также были затронуты вопросы развития экономики в ДНР.

Также 29 марта, президент России Владимир Путин назначил Хоценко временно исполняющим обязанности руководителя Омской области. Губернатор региона Александр Бурков подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Пушилин ранее заявил, что президент России глубоко погружен во все детали ситуации в Донбассе. По его словам, с территорий, где обостряется ситуация, доклады Путину идут и от Генерального штаба.