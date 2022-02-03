Путин сообщил Макрону о провокационных заявлениях Киева

Долгосрочные гарантии безопасности и ситуация вокруг Украины стали главными темами телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин обратил внимание собеседника на провокационные заявления и действия украинских властей, которые идут вразрез с Минскими договоренностями.

Также лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с предложением России о долгосрочных гарантиях безопасности.

Президенты обменялись мнениями по поводу текущего положения дел, с учетом последних контактов с международными партнерами. Также Владимир Путин отметил председательство Франции в Совете Европейского союза. Президенты договорились продолжить диалог при дальнейших личных контактах.

Последние несколько месяцев США и Европейский союз безосновательно обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину. На фоне этого НАТО усиливает свое присутствие в странах Восточной Европы.

Российские дипломаты и официальные лица не признают обвинения. Они настаивают, что вопрос с Украиной нужно решать исключительно путем реализации Минских соглашений. Но вместо того, чтобы воздействовать на Киев, страны Запада нарастили поставки вооружения, подталкивая Украину к силовому решению Донбасса.

Проекты о долгосрочных гарантиях безопасности МИД России передал представителям НАТО и США в конце прошлого года. Документы предусматривают отказ военного блока от расширения на восток. Но это главное требование в своем ответе западные партнеры проигнорировали.