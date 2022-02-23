Путин сообщил Эрдогану об объективной необходимости своего решения по ДНР и ЛНР

Глава РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом подчеркнул объективную необходимость принятого Россией решения по ДНР и ЛНР в условиях «агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения». Реджеп Тайип Эрдоган «привел свои известные взгляды на этот счет», сообщили на сайте Кремля.

Как отметили в канцелярии турецкого президента, власти Турции не признают шаги, направленные «против суверенитета и территориальной целостности Украины». Эрдоган также подчеркнул, что усложнение проблемы, а тем более военный конфликт никому не выгодны.

Лидеры также затронули тему выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации. Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая «свелась к попытке проигнорировать законные российские требования».

Путин и Эрдоган договорились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах. Эрдоган отметил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию «для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня».

Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля.