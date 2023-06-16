Власть 16 июня 2023, 15:27 Путин сообщил, что за год из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян Президент Путин: в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян РИА «Новости»

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В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что уровень бедности оказался ниже двузначной отметки.

«Финансовые возможности государства позволяют держать курс на социальную справедливость, сокращение бедности и неравенства. Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан, их доходы за год выросли на 30%», — добавил глава государства.

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Он добавил, что положительные тенденции в практическом измерении не так значимы для людей, которые только перебрались за черту, но главное — тенденция.

В России индексируют пенсии и соцпособия, увеличивается оплата труда, растет прожиточный минимум. Уже в четвертом квартале реальные доходы граждан вернулись к росту. Пока тоже скромному, но в этом году тенденция продолжится, подчеркнул Путин. Это поддерживает спрос, сферу услуг, особенно предприятия в регионах на местах, а также позитивно сказывается на региональных бюджетах, отметил он.