Власть 23 июня 2023, 13:25 Путин сохранил доверие большинства россиян ВЦИОМ: уровень доверия россиян президенту Путину сохранился на 78,9% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подавляющее большинство россиян одобрили уровень президента России и заявили о своем доверии. Об этом свидетельствуют данные последнего еженедельного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Полные данные исследования доступны на сайте центра.

В результатах опроса говорится, что с 12 по 18 июня 2023 года показатель одобрения деятельности президента России вырос на 1,4 процентных пункта и достиг 76,1%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,9% респондентов. Этот показатель за неделю остался без изменений.

Реклама

Показатели одобрения работы премьер-министра Михаила Мишустина и всего правительства страны за отчетный период выросли на 1,2 и 2 процентных пункта, достигнув 53,3 и 50,7% соответственно. Также на 0,2 процентных пункта вырос уровень доверия к главе кабмина. Этот показатель закрепился на уровне 61,8%.

Лидером по росту уровня доверия среди руководителей думских фракций стал председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. За неделю этот показатель вырос на 5,8 процентных пункта и достиг 32,6%. По общему показателю первое место занимает глава КПРФ Геннадий Зюганов, о доверии которому заявили 35,7% респондентов. Третье место досталось главе ЛДПР Леониду Слуцкому с результатом 18,4%. Замкнул четверку глав парламентских фракций Алексей Нечаев от «Новых людей» с показателем 8,9%.