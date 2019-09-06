Путин согласился стать старателем на Колыме
На встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский пригласил президента приехать в регион.
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«Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт», — приводит РИА «Новости» слова Басанского.
Ранее глава ассоциации пожаловался на засилье черных старателей, поэтому Путин после приглашения поработать золотодобытчиком спросил, не будут ли власти «обращаться в соответствующие органы».
Позже Басанский от имени всех колымчан еще раз пригласил главу государства посетить регион, «посмотреть, как достойно выполняются его поручения». Путин приглашение принял. «Я приеду», — сказал он.