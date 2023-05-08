Власть 08 мая 2023, 17:15 Путин согласился посетить Киргизию в этом году Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин принял приглашение лидера Киргизии Садыра Жапарова посетить республику в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Жапаров выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации, и пригласил Путина посетить Киргизию с ответным официальным визитом в 2023 году.

Реклама

«Предложение было с благодарностью принято», — подчеркнули в пресс-службе.

После переговоров лидеры двух стран приняли обширное совместное заявление, в котором затронули многочисленные аспекты для сотрудничества России и Киргизии.

Путин и Жапаров указали, что страны в качестве союзников по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику в области обеспечения безопасности, приложат усилия по дальнейшему укреплению роли Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Также они высказались за активную реализацию договоренностей, принятых на первой встрече глав государств в формате «Россия — Центральная Азия» в Астане в октябре прошлого года. Отдельно Путин и Жапаров отметили востребованность СНГ в качестве площадки для ведения прямого межгосударственного диалога.

Подняли и вопрос о необходимости предотвращения распространения терроризма и экстремизма. Стороны подтвердили заинтересованность в координации совместной деятельности по этому направлению.

Путин и Жапаров также подчеркнули важность обеспечения безопасности и защиты суверенитета Киргизии, в том числе по части противодействия возможному нападению со стороны международных террористических группировок. На фоне этого они отметили важность укрепления ВС Киргизии и развития российских военных объектов на территории республики.