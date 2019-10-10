Путин согласился на создание футбольного «колхоза»

Путин: Россия выступает за честный спорт Подробнее

«Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема — трудно себе представить. Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: соревнование кошельков происходит», — произнес Владимир Путин.

Мнение президент России высказал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Автор идеи Глеб Никитин на том же заседании говорил о значительной диспропорции в поддержке спортивных команд спонсорами. Особенно разница видна в случае футбола и хоккея. Губернатор Нижегородской области предложил создать общий фонд, в который спонсоры бы переводили деньги. Средства из него будут расходоваться при участии правительства страны, Российского футбольного союза (РФС) и иных спортивных федераций.

Инициативу поддержал и глава РФС, глава «Газпром нефть» Александр Дюков. Он согласился, что идея «имеет право на существование», однако ее необходимо хорошо проработать. Дюков сделал акцент, что государственные корпорации и частные компании не только дают денег спортивным клубам, но и участвуют в управлении ими. По словам главы РФС, «качество этого управления растет».