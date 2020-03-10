Путин назвал условия для нового участия в выборах

Президент России Владимир Путин согласился с поправкой в Конституцию, согласно которой снова сможет принимать участие в выборах, по истечении своих двух сроков. Но назвал несколько условий, при которых это будет целесообразно.

В ходе своего выступления в Государственной думе Путин с оговорками согласился с поправкой, которая позволит ему при желании или при необходимости снова участвовать в президентских выборах. Если такое решение поддержит парламент, то его соответствие Основному закону страны вначале должен проверить Конституционный суд.

«Безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными», — заявил российский лидер.

Если КС найдет поправку о возможности президента участвовать в третьих и далее выборах подряд — конституционной, в таком случае действующий глава государства сможет снова пойти на выборы: на такие, где у граждан будет альтернатива. В таком случае, заметил Путин, с поправкой он готов согласиться.

«На выборах главы государства всегда должна быть альтернатива», — высказал свою точку зрения глава государства.

Путин добавил, что до 2024 года — до конца его нынешних полномочий — предстоит сделать еще очень многое.