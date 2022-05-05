Путин согласился, что российское телевидение должно быть полезнее

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль на встрече с президентом РФ сказал, что телевидение могло бы быть полезнее. Российский лидер поддержал предложение. Об этом рассказало РИА «Новости».

Древаль сказал, что в эфирную сетку российских телеканалов можно было бы добавить контент про географию и историю. По его словам, это могут быть фильмы, лекции или игровые форматы.

«Если вы поддержите, мы проработаем, в том числе с коллегами с телеканалов, такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», — сказал Древаль.

Его предложение понравилось Путину. Российский лидер быстро и коротко одобрил инициативу.

«Договорились», — сказал глава РФ.

Также Древаль предложил расширять грантовую помощь лекторам и просветителям. Он отметил, что участие главы государства в качестве лектора «дает очень сильный импульс развитию проекта».

В апреле при поддержке «Знания» запустился проект «Петровские времена». Его организовали в Санкт-Петербурге. RT процитировал слова Древаля о проекте. Гендиректор «Знания» сказал, что «Петровские времена» приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I.