Путин собрался на Олимпиаду в Пекине

Президент РФ Владимир Путин объявил, что собирается поехать на открытие Олимпиады в Пекине. Об этом он сказал на форуме «Россия зовет!».

Главу государства на пленарном заседании спросили, посетит ли он открытие Олимпиады-2022.

«Я планировал поехать на открытие», — ответил Путин, слова которого привел ТАСС.

Приглашение Путину на открытие зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине ранее направил председатель КНР Си Цзиньпин. В Кремле после этого сообщили, что российский лидер планирует посетить мероприятие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, официально об этой поездке могут объявить после того, как с китайскими партнерами будут согласованы все детали.

Если Путин решит поехать на открытие пекинских Игр, это станет первым визитом президента РФ на зарубежную Олимпиаду за 10 лет. Так, в 2011 году Путин присутствовал на открытии ОИ в Лондоне. Путин также посещал открытие Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, когда занимал пост премьера.

Зимние Олимпийские игры в Пекине планируются 4–20 февраля 2022 года.