Власть 25 ноября 2022, 13:19 Путин соберет Совет безопасности на оперативное совещание 25 ноября Песков анонсировал оперативное совещание Совбеза под председательством Путина 25 ноября РИА «Новости»

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Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России под председательством президента Владимира Путина пройдет в пятницу, 25 ноября. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Перед заседанием у российского лидера пройдет встреча с женщинами, чьи сыновья принимают участие в специальной военной операции.

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«Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — добавил Песков.

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Представитель Кремля уточнил, что перед этим Путин встретится с матерями военных, находящихся в зоне специальной военной операции, а также мобилизованных и добровольцев.

Встречу посвятили Дню матери, но также президент ответит на интересующие женщин вопросы и расскажет о мерах поддержки военнослужащих и их семей. Разговор пройдет в свободном формате.