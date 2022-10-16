Путин соберет совещание Совбеза России в ближайшие дни | 360°

Власть 16 октября 2022, 15:38 Поделиться Telegram

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Viber Путин соберет совещание Совбеза России в ближайшие дни Совещание Путина с членами Совбеза России пройдет на следующей неделе РИА Новости

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Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами кабинета министров и представителями Совета безопасности РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил журналист Павел Зарубин.

«Ждем совещания Владимира Путина с членами правительства и Совета безопасности России», — говорится в сообщении Зарубина.

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Прошлое совещание Совета прошло 10 октября, на нем обсудили теракт на Крымском мосту. После этого последовали массированные атаки по энергетическим и военным объектам на территории Украины с применением высокоточного оружия.

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На совещаниях органа обсуждают вопросы по обеспечению проведения единой государственной политики в сфере национальной безопасности, защиты государства, общества и личности от внешних и внутренних угроз.

Ранее Путин предупреждал о катастрофичных последствиях в случае прямого столкновения между альянсом НАТО и Россией. Президент выразил надежду, что руководство североатлантического блока принимает эту угрозу во внимание.

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