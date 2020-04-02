Путин во второй раз обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин снова обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это случится 2 апреля, после 16:00, сообщило РИА «Новости». Сейчас Путин работает над текстом обращения.

Российский лидер в последний раз выступал перед россиянами 25 марта. Тогда он объявил о внеплановых выходных из-за коронавируса и попросил оставаться дома. Глава государства также рассказал о переносе голосования по поправкам в Конституцию, мерах поддержки населения в условиях пандемии и текущей экономической ситуации.

В последние дни российские власти предпринимают многочисленные меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса: приостановлены полеты за границу, во многих регионах введен режим изоляции, приостановлена работа ресторанов, кинотеатров, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов.

По последней информации, в России зарегистрировали 3548 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 771 человека. Больше всего заболевших в Москве. Жертвами вируса в стране стали 30 россиян. При этом выздороветь удалось 235.

О вспышке коронавируса стало известно в конце 2019 года. Первым заболевшим считается житель китайского Уханя. Позже вирус распространился по всему Китаю и за его пределами. В мире зарегистрировано более 950 тысяч случаев заражения и свыше 48 тысяч умерших. Выздороветь удалось 202 тысячам.