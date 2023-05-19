Власть 19 мая 2023, 11:31 Путин снял с должности замминистра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму Президент Путин освободил Сыромолотова с поста замглавы МИД по противодействию терроризму РИА «Новости»

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Олег Сыромолотов покинул пост заместителя министра иностранных дел по противодействию терроризму. Президент России Владимир Путин освободил его от этой должности. Указ опубликовали на портале правовой информации.

«Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму», — объявил глава государства.

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Указ вступил в силу со дня подписания, 19 мая.

Олег Сыромолотов родился в 1953 году, окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации. Должность замглавы МИД занимал с 2015 года, до этого в течение 11 лет руководил Службой контрразведки ФСБ России, еще раньше работал на разных должностях в органах госбезопасности. Получил звание генерала армии, ордена «За заслуги перед Отечеством» и другие награды.