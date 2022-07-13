Путин снизил штрафы для участников внешней торговли

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении административных штрафов для участников внешнеэкономической деятельности. Документ появился на портале правовой информации. Он вступит в силу через 10 дней после опубликования.

В соответствии с законом «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях» штрафы для всех участников внешнеэкономической деятельности за незаконные валютные операции уменьшатся с действующих 75–100% от суммы операции до 20–40%.

За нерепатриацию выручки в рублях экспортерам теперь будет грозить штраф в размере до 3–5% от суммы средств, не зачисленных в срок на счета в уполномоченных банках (исключение — контракты по экспорту леса и лесоматериалов). Сейчас штраф составляет от 3 до 10% от этой суммы.

Для должностных лиц фиксированный административный штраф за нарушение валютного законодательства заменят штрафом, который измеряется в процентном отношении к сумме нарушения.

Норма нового закона о неприменении административной ответственности к резидентам России, которые не смогли обеспечить возврат валютной выручки из-за санкций, вступит в силу уже сегодня. Она распространяется на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года. Административные дела по таким нарушениям, начатые до появления закона, прекратят.