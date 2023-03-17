17 марта 2023, 20:18
Путин сменил губернатора Смоленской области
Путин назначил Анохина врио губернатора Смоленской области после отставки Островского
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василия Анохина. Алексея Островского освободили с поста по собственному желанию. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А.В. по собственному желанию. Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области», — сказано в указе.
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Ранее Путин в ходе рабочей встречи с Анохиным отметил его опыт, в том числе работу в Смоленской области.
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Анохин ранее занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. В предыдущие годы он работал заместителем губернатора Смоленской области и занимался вопросами финансовой политики и бюджета. В 2018 году он оставил этот пост по собственному желанию.
Ранее новым исполняющим обязанности главы Чукотки назначили Владислава Кузнецова. До назначения он занимал должность первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики.
Россия
Владимир Путин
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