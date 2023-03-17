Власть 17 марта 2023, 20:18 Путин сменил губернатора Смоленской области Путин назначил Анохина врио губернатора Смоленской области после отставки Островского РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василия Анохина. Алексея Островского освободили с поста по собственному желанию. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А.В. по собственному желанию. Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области», — сказано в указе.

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Ранее Путин в ходе рабочей встречи с Анохиным отметил его опыт, в том числе работу в Смоленской области.

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Анохин ранее занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. В предыдущие годы он работал заместителем губернатора Смоленской области и занимался вопросами финансовой политики и бюджета. В 2018 году он оставил этот пост по собственному желанию.

Ранее новым исполняющим обязанности главы Чукотки назначили Владислава Кузнецова. До назначения он занимал должность первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики.