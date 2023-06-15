Власть 15 июня 2023, 14:18 Путин по видеосвязи запустил движение на обходах Аксая и Краснодара Президент Путин дал старт запуску движения на обходах Аксая и Краснодара Freepik

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Российский президент Владимир Путин дал команду начать автомобильное движение на обходе города-спутника Ростова-на-Дону Аксая, а также на дальнем западном обходе Краснодара. Церемония старта прошла в формате видеоконференцию, сообщил ТАСС.

«Марат Шакирзянович, запускаем?» — спросил Владимир Путин вице-премьера Марата Хуснуллина.

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Тот попросил разрешения на запуск, а затем скомандовал: «Поехали!». После этого колонный строительной техники торжественно проехали по открываемым участкам дорог. Глава государства выразил благодарность рабочим и строителям в Аксарае и Краснодаре.

«Коллективы большие, так что всем низкий поклон и слова благодарности», — сказал российский лидер.

Благодаря этим дорогам удастся разгрузить подъезды к Краснодару и Ростову-на-Дону от транзитного потока. Также их запуск должен улучшить в городах экологическую ситуацию. Запуск ускорит проезд транспорта по трассе М-4, являющейся ключевой трассой для для движения автомобилей на юг страны.