Путин сказал, в чем сила России

Президент Владимир Путин считает, что сила России — в ее людях и ценностях. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Во все времена и исторические эпохи сила России заключалась в таланте нашего народа, наших делах и ценностях. Ценностях взаимовыручки, патриотизма. Эти нравственные принципы проявляются в просветительских инициативах, в волонтерах, поисковом движении, которые сохраняют память о Великой Отечественной войне Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что сейчас страна проходит через серьезные испытания. В это время предприниматели, медики и другие граждане «совершают пронзительные поступки».

По его словам, среди россиян много отзывчивых людей. Именно на них и держится Российское государство. Президент считает граждан страны «самобытным народом», который может «воплотить в жизнь неповторимые идеи и решения». Путин выразил уверенность, что всем вместе удастся построить в России комфортную жизнь.

Ранее в Кремле рассказали, что большая ежегодная пресс-конференция российского лидера может пройти во второй половине декабря.