Власть 16 июля 2023, 16:09 Путин сказал, когда Россия применит кассетные боеприпасы Президент Путин: РФ оставит за собой право использовать кассетные боеприпасы как ответ ВСУ РИА «Новости»

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Россия oставит за собой правo использовать кассeтные боеприпасы в ответ на применение их Украиной. Такое предупреждение сделал президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент был опубликован в Telegram-канале представителя СМИ.

Российский лидер подчеркнул, что у страны есть достаточный запас такого оружия, но его намеренно не применяли, даже когда в определенный момент была временная нехватка боеприпасов. Но если Украина будет использовать кассетные снаряды — Россия ответит тем же.

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«Конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что использование кассетных боеприпасов — преступление, о чем ранее заявляли сами США. Теперь американская сторона из-за дефицита боеприпасов собралась отправить кассетные бомбы Вооруженным силам Украины.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что Америка передаст Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. По некоторым данным, такие снаряды уже отправили киевскому режиму.

Однако многие эксперты уверены, что ничего хорошего из этого не выйдет. Американский предприниматель Илон Маск назвал лицемерной позицию США по поставкам ВСУ кассетных бомб. Осудил действия Белого дома и бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он уверен, что поставка этого оружия спровоцирует множество смертей и разрушений.