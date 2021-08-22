Путин, Шойгу и Лавров подняли флаг России на Поклонной горе

Президент РФ Владимир Путин приехал на Поклонную гору, где принял участие в праздничной церемонии поднятия российского флага. Вмести с ним на мероприятии присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время подъема полотнища на верхушку флагштока около монумента Победы оркестр исполнил патриотическую песню «Славься» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». После этого прозвучал российский гимн. Первая церемония подъема государственного флага на Поклонной горе с участием президента прошла в День России в 2020 году.

В воскресенье, 22 августа, во всей стране отмечают День российского флага — праздник, который официально установили в 1994 году. Во во многих городах России сегодня проходят шествия, концерты и другие мероприятия. Утром 600 человек развернули километровый флаг на набережной международного детского центра «Артек» в Крыму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в Instagram рассказал об исторической связи флага России с Подмосковьем.