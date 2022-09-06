Путин приедет в Донбасс, когда придет время – Песков | 360°

Власть 06 сентября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber Путин приедет в Донбасс, когда придет время – Песков Представитель Кремля Песков анонсировал поездку президента Путина в Донбасс в будущем администрация президента России

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Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, когда придет время. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об этом газете «Известия» во время интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он рассказал о планах развития региона. Тысячи специалистов уже начали активное строительство и ввели в эксплуатацию новые объекты. Они восстановят системы жизнеобеспечения Донецкой и Луганской народных республик, в том числе водопроводы, сети энергоснабжения и социальные объекты.

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«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда придет время, она состоится», — сказал Дмитрий Песков.

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Школы Донбасса перешли на российские образовательные стандарты, их здания отремонтировали и обеспечили учебниками. Специалисты восстанавливают местные дороги и здания. К работам в ДНР подключилось Подмосковье.

Отдельный трехлетний мастер-план создали для возрождения Мариуполя. Только в 2022 году в городе восстановят 90 соцобъектов. Кроме того, правительство России разработает для Донбасса программу защиты окружающей среды.

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