Путин приедет в Донбасс, когда придет время – Песков | 360°

Все новости

Мир

06 сентября 2022, 22:26

Лиз Трасс обвинили в формировании «кабинета друзей»

Мир

06 сентября 2022, 22:20

Белый дом окончательно отказался причислять Россию к спонсорам терроризма

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 22:01

Химки получили 27 новых автобусов

Спецоперация

06 сентября 2022, 21:46

Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Здоровье

06 сентября 2022, 21:25

Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Власть

06 сентября 2022, 12:16

Путин приедет в Донбасс, когда придет время – Песков

Представитель Кремля Песков анонсировал поездку президента Путина в Донбасс в будущем

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, когда придет время. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об этом газете «Известия» во время интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он рассказал о планах развития региона. Тысячи специалистов уже начали активное строительство и ввели в эксплуатацию новые объекты. Они восстановят системы жизнеобеспечения Донецкой и Луганской народных республик, в том числе водопроводы, сети энергоснабжения и социальные объекты.

Реклама

«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда придет время, она состоится», — сказал Дмитрий Песков.

Реклама

Школы Донбасса перешли на российские образовательные стандарты, их здания отремонтировали и обеспечили учебниками. Специалисты восстанавливают местные дороги и здания. К работам в ДНР подключилось Подмосковье.

Отдельный трехлетний мастер-план создали для возрождения Мариуполя. Только в 2022 году в городе восстановят 90 соцобъектов. Кроме того, правительство России разработает для Донбасса программу защиты окружающей среды.

Дмитрий Песков

Строительство

Донбасс

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама