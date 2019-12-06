Президент России Владимир Путин отметил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не окажет никакого влияния на транзит через Украину. Такое заявление Путин сделал на встрече с немецкими бизнесменами.

В ходе встречи Путин отметил, что за прошлый год поставки в Германию российского топлива достигли рекордного показателя — они составили 55,5 миллиарда кубометров. Президент уверен, что после ввода в эксплуатацию нового газопровода, этот объем удастся удвоить.

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«Еще раз хочу сказать, что это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, а экономической целесообразности», — подчеркнул Путин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Глава государства также выразил надежду на то, что Киев и Москва смогут найти вариант, который устроит обе страны. При этом он отметил, что переговоры с Украиной проходят довольно сложно, потому что обе страны озвучивают труднореализуемые запросные позиции.

Договоры на транзит и поставку газа прекращают свое действие в конце текущего года. Обе страны ведут по этому вопросу переговоры, однако пока так и не пришли к общему решению.