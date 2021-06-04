Путин: севастопольцы привержены своему региону

Президент Владимир Путин заявил, что жители Севастополя отличаются «приверженностью своему региону». Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

Под этим Путин имел в виду то, что многие севастопольцы не хотят переезжать в другой регион.

«Отмечу и такой интересный интегральный показатель рейтинга, как приверженность людей своему региону, желание связать с ним свою жизнь, работу, будущее своих детей. И здесь в числе лидеров оказались Севастополь и Калининградская область», — рассказал он.

Такой вывод он сделал из мнения местных жителей.