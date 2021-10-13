Путин сделал комплимент журналистке из США

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» сделал комплимент американской журналистке издания CNBC. Он назвал ее красивой женщиной, но отметил, что корреспондент издания заблуждается в вопросах поставки Россией газа в Европу. Об этом написало РИА «Новости».

Американская журналистка в ходе беседы заявила, что Россия не поставляет голубое топливо по газопроводам в Европу. Она спросила президента о том, как Европа может поверить в надежность партнерства с Россией.

Владимир Путин назвал журналистку красивой женщиной и добавил, что она заблуждается.

«Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. Газпром — на 10%. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%», — ответил ей Владимир Путин.

Президент России отметил, что топливный рынок в настоящий момент находится на подъеме. Владимир Путин не исключил роста цены на нефть до отметки 100 долларов за баррель. Для стабилизации ситуации Россия с партнерами по ОПЕК+ прилагает все возможные усилия.