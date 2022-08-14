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    14 августа 2022, 15:17

    Путин сделает важное заявление на форуме «Армия-2022» — СМИ

    «Россия 1»: президент Путин сделает особо важное заявление на форуме «Армия-2022»

    Александр Иванов

    Президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022» выступит с особо важным заявлением, сообщил телеканал «Россия 1». По данным издания, ежегодное мероприятие станет особенным из-за геополитической обстановки в мире.

    Путин сделает важное заявление на форуме «Армия-2022» — СМИ

    «Форум проходит каждый год, и каждый год сюда приезжает президент, но на этот раз мероприятие состоится в условиях чрезвычайно раскаленной обстановки», — предположили журналисты.

    Мероприятие состоится с 15 по 21 августа в Кубинке, сообщило РИА «Новости». По словам гендиректора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Олега Морозова, публике представят новейшую противодесантную мину ПДМ-МД. Она способна выполнять задачи при отсутствии или уничтожении систем внешнего управления и контроля, подчеркнул глава компании — разработчика орудия.

    Накануне стало известно, что подводная лодка «Алроса» проходит последние испытания перед выходом в море. Эта субмарина была единственной в составе Черноморского флота до 2013 года. Позже там появились еще шесть подлодок.