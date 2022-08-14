Президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022» выступит с особо важным заявлением, сообщил телеканал «Россия 1». По данным издания, ежегодное мероприятие станет особенным из-за геополитической обстановки в мире.

«Форум проходит каждый год, и каждый год сюда приезжает президент, но на этот раз мероприятие состоится в условиях чрезвычайно раскаленной обстановки», — предположили журналисты.

Мероприятие состоится с 15 по 21 августа в Кубинке, сообщило РИА «Новости». По словам гендиректора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Олега Морозова, публике представят новейшую противодесантную мину ПДМ-МД. Она способна выполнять задачи при отсутствии или уничтожении систем внешнего управления и контроля, подчеркнул глава компании — разработчика орудия.

Накануне стало известно, что подводная лодка «Алроса» проходит последние испытания перед выходом в море. Эта субмарина была единственной в составе Черноморского флота до 2013 года. Позже там появились еще шесть подлодок.