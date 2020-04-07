В Кремле рассказали, как часто Владимир Путин проверяет организм и делает тестирование на коронавирус. Врачи советуют главе государства, когда это делать необходимо, заявил пресс-секретарь президента России.

Глава государства проходит тестирование на коронавирус настолько регулярно, насколько это целесообразно, рассказал ТАСС Дмитрий Песков. Все тесты, по его словам, Путин делает по совету врача.

Представитель Кремля заявил, что остальные детали протокола, по которому президента исследуют на COVID-19, ему неизвестны.

Также Песков рассказал, что Владимир Путин не посещает массовых мест и не встречается с большим количеством людей. А те, с кем необходимо очно пообщаться Путину, проходят медицинскую проверку и заранее тестируются на коронавирус, сообщил «Интерфакс». Чаще всего Путин предпочитает находиться в резиденции. Там же проходят и рабочие будни главы государства.

Ранее сообщалось, что президент России не будет переходить на удаленную работу. Глава государства прекрасно себя чувствует, заявил Дмитрий Песков.