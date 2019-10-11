Путин считал Леонова человеком с большой буквы

Президент России Владимир Путин подготовил телеграмму с соболезнованиями по поводу смерти Алексея Леонова. В ближайшее время она будет отправлена родным и близким космонавта. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского космонавта. В ближайшее время глава государства направит телеграмму его родным и близким. Об этом рассказал официальный представитель президента Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Леонова. Они очень хорошо знали друг друга», — поделился Песков.

Как заметил представитель Кремля, глава государства с большим уважением относился к космонавту. Леонов и Путин часто беседовали, общались. Путин восхищался его мужеством. Российский лидер всегда отзывался о Леонове как о человеке с большой буквы.

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По словам Пескова, в самое ближайшее время президент направит родным и близким космонавта телеграмму с соболезнованиями. Сейчас глава государства участвует в совещании глав стран СНГ в Ашхабаде.

Леонов умер 11 октября в госпитале имени Бурденко в Москве. Перед тем он долго болел. У него остались вдова, дочь, внук и внучка.