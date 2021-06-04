Путин счел странными попытки ограничить применение российской вакцины

В период пандемии политические разногласия стран должны оставаться в стороне. Президент РФ Владимир Путин счел странными действия партнеров, которые пытаются помешать применению российской вакцины от коронавируса.

На церемонии запуска производства «Спутник V» в Сербии и Аргентине на ПМЭФ глава государства напомнил, что в нынешней ситуации речь идет о сохранении здоровья и спасении человеческих жизней.

«Нужно оставить в стороне политические и иные разногласия. <…> Мягко говоря, странными и контрпродуктивными выглядят действия некоторых наших партнеров, которые откровенно пытаются <…> любыми способами ограничить использование российской вакцины», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что по своей эффективности российская вакцина превосходит все остальные.

В качестве вклада в борьбу с пандемией Россия намерена обеспечить иностранцам удобные условия для вакцинации на территории страны. У РФ есть все возможности для наращивания выпуска препаратов для профилактики коронавируса.