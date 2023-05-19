Власть 19 мая 2023, 15:37 Путин счел правильным исходить из интересов россиян в миграционной политике Президент Путин: надо исходить из интересов россиян в миграционной политике РИА «Новости»

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Интересы россиян — это главное, из чего нужно исходить при обсуждении вопросов миграционной политики. При этом надо не допустить рисков в социальной, трудовой областях и в сфере безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«В миграционной политике мы должны исходить прежде всего, конечно, из интересов наших граждан в вопросах безопасности, в социальной сфере, на рынке труда», — сказал он во время заседания Совета по межнациональным отношениям.

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По его словам, необходимо придерживаться по этой теме сбалансированного подхода, который будет работать на развитие страны и на ее экономику. Путин подчеркнул, что Россия открыта для профессионалов, которе необходимы сейчас в области экономики.

Кроме того, страна будет рада приветствовать людей, близких ей по культуре, религии, языку, и тех, кто не по собственной воле в 1991 году оказался за пределами некогда единого государства. Российский лидер добавил, что руководство стран, откуда в Россию приезжают люди, готово сотрудничать для решения миграционных вопросов. Речь в основном идет о бывших республиках СССР.