Власть 22 февраля 2023, 15:56 Путин счел отношения в мире сложными Президент Путин: Россия благодарна Китаю за совместную работу, а отношения в мире сложные Пресс-служба Кремля

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Власти России благодарны КНР за совместную работу. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Российский лидер отметил, что текущая ситуация в международных отношениях остается сложной. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы благодарны и вам, и всем вашим коллегам, большому коллективу министерства иностранных дел, слова признательности и благодарности за эту совместную работу. Международные отношения сегодня сложны», — сказал Путин.

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По его словам, после разрушения двуполярной системы мира отношения, наоборот, стали более острыми. Путин объяснил, что именно поэтому сотрудничество между Россией и КНР носит важное значение для стабилизации обстановки в мире.

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Ранее с Ван И встретился глава МИД РФ Сергей Лавров. Китайский дипломат подчеркнул, что его страна по-прежнему хочет развивать отношения с Россией, несмотря на международную обстановку.