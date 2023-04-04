04 апреля 2023, 15:36
Путин счел опережающее развитие обрабатывающей промышленности важным для России
Президент Путин: опережающее развитие обрабатывающей промышленности важно для России
Российский президент Владимир Путин дал задачу обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности в стране. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета, написал ТАСС.
«Нам жизненно важно добиться опережающего развития обрабатывающей промышленности. Это одна из основных наших задач», — сказал Путин.
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На заседании он сделал еще ряд важных поручений правительству. Одно из них — задуматься о возможность уменьшить налоговую и административную нагрузки на некрупные промышленные предприятия.
Чуть ранее во вторник, 4 апреля, президент заявил о необходимости обеспечить в России устойчивый промышленный рост. Для выполнения этой задачи надо действовать динамично и напористо, подчеркнул Путин.
Владимир Путин
Промышленность
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