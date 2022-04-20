Путин: «Сармат» заставит задуматься оголтелых угрожателей России

Россия испытала ракетный комплекс «Сармат». Президент Владимир Путин заявил, что он обеспечит безопасность страны.

По словам главы государства, «Сармат» заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать.

«Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет», — отметил президент России.

Путин подчеркнул, что при создании «Сормата» использовались только российские технологии. Это позволит обеспечить беспроблемный серийный выпуск ракет. По словам главы государства, «Сармат» заставит задуматься тех, «кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране».

Минобороны России запустило межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» сегодня с космодрома «Плесецк» в 15:12 по Москве.