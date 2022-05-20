Путин: санкционный наскок на Россию провалился

Киберагрессия, как и санкционный наскок на Россию, провалилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились», — привел слова Путина «Интерфакс».

Президент РФ заявил об этом на заседании Совета безопасности.

Глава государства заявил, что нужно кардинально снизить риски при использовании зарубежных цифровых платформ и техники. Нужно укрепить оборону цифрового пространства, нельзя допускать утечек персональных данных, подчеркнул президент.

Российский лидер заявил, что против РФ развязана самая настоящая война в киберпространстве. Путин заявил, что кибератаки на страну наносятся из разных стран, и они четко скоординированы. Но Россия была готова к этим атакам, отметил Путин, слова которого привело РИА «Новости».

Путин ранее поручил правительству проанализировать ограничительные меры, которые ввели в отношении РФ страны-члены Всемирной торговой организации. Кабмину предстоит дать оценку, насколько эти ограничения соответствуют правилам и принципам ВТО.