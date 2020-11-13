«Вы знаете, что президент дает очень высокую оценку и „Спутнику“, и продукции „Вектора“, возлагает высокие ожидания на третью вакцину, но сам, когда сделает, поставит себе эту вакцину, — он об этом сообщит», — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС на этой неделе заявил, что обе зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Глава государства подчеркнул, что Россия готова сотрудничать со всеми странами мира по вакцинам.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» на промежуточном этапе финальной стадии тестирования составила 92%.

Специалисты могут начать пострегистрационные испытания препарата «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» уже 15 ноября.