Президент России Владимир Путин сам скажет, когда сделает прививку от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Его слова процитировал ТАСС.

«Президент принял решение лично сообщить об этом, поэтому он сам вам сообщит», — сказал он.

Песков уже несколько раз отвечал на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса с использованием такой формулировки. В конце декабря он отметил, что не знает, захочет ли президент вакцинироваться под запись, чтобы потом показать этот момент широкой аудитории. При этом он напомнил слова российского лидера, который ранее говорил, что обязательно сделает себе прививку.

Ранее представитель компании «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев объяснил россиянам, почему не стоит приобретать незарегистрированные вакцины от коронавируса из-за границы. Он отметил, что это незаконно — сейчас невозможно легально купить такой препарат. Кроме того, он может лишь навредить здоровью пациента, потому что нельзя быть уверенным в правильности транспортировки вакцины, а также проверить, нет ли у него брака при производстве.