Путин сам решит, когда и как сообщить о своей вакцинации, — Кремль
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 26 декабря заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации граждан старше 60 лет. Исследования препарата показали, что он безопасен и эффективен для этой возрастной группы. Об этом написало РИА «Новости».
«Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как заявление Минздрава повлияло на решение президента привиться.
Представитель Кремля отметил, что глава государства сам примет решение, как и когда сообщить о прививке. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте вакцинации жителей столице старше 60 лет 28 декабря.