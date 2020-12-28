Владимир Путин не мог думать о вакцинации от коронавируса до заключения Минздрава о безопасности «Спутник V» для людей старше 60 лет. Каким образом говорить о сделанной прививке, российский лидер решит сам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 26 декабря заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации граждан старше 60 лет. Исследования препарата показали, что он безопасен и эффективен для этой возрастной группы. Об этом написало РИА «Новости».

«Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как заявление Минздрава повлияло на решение президента привиться.

Представитель Кремля отметил, что глава государства сам примет решение, как и когда сообщить о прививке. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте вакцинации жителей столице старше 60 лет 28 декабря.