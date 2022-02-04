Путин: Россия заключила контракт на поставку Китаю 10 млрд кубометров газа в год

Россия и Китай подписали новый контракт на поставку газа с дальневосточных месторождений годовым объемом 10 миллиардов кубометров в год. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с главой Компартии Китая Си Цзиньпином.

Российский лидер отметил, что взаимодействие между двумя странами проходит по самым разным экономическим направлениям. Путин подчеркнул, что перед поездкой в Пекин российские нефтяные компании подготовили новые предложения по экспорту углеводородов.

«К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику и в газовой отрасли сделали еще один шаг вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 миллиардов кубометров в год», — привел слова Путина ТАСС.

Президент России отметил, что отношения между двумя странами приобрели беспрецедентный характер и стали качественным примером дружбы и стратегического партнерства. Путин заявил, что уверен в том, что Россия и Китай выйдут на уровень торгового оборота в 200 миллиардов долларов.

«Вы уже отметили, что 140 миллиардов долларов — это уверенное движение к нашей общей цели в 200 миллиардов долларов оборота. Уверен, что мы этой планки, безусловно, достигнем», — добавил он.

Как сообщил RТ, отдельно Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение на открытие Олимпийских игр. Он подчеркнул, что весь мир в ближайшие дни станет следить за соревнованиями.

«Уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские», — отметил Путин.

Президент России также выразил уверенность в том, что хозяева при подготовке блестяще проделали огромную работу.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина проходит в Пекине. Это первые очные переговоры лидеров двух держав с начала пандемии. До этого главы государств общались только удаленно.