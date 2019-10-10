Путин: Россия выступает за честный спорт

Путин выступил с приветственным словом перед собравшимся на форуме в Нижнем Новгороде. Буквально с первых фраз глава государства отметил, что Россия заинтересована в успешном развитии спорта, которое должно происходить на основании базовых принципов, среди которых честность и чистота.

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Как отметил российский лидер, в стране «заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта. В сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы».

Продолжая тему чистого спорта, российский лидер отметил, что страна активно сотрудничает с международным антидопинговым агентством WADA и выполняет все требования межгосударственной организации. Российские спортсмены должны выходить на арену на равных, подчеркнул Путин.

Форум «Россия — спортивная держава» стартовал 10 октября в Нижнем Новгороде. Среди более чем трех тысяч его участников выдающиеся спортсмены разных стран, главы спортивных и олимпийских комитетов, лидеры мирового спортивного сообщества.