Путин: Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации от ковида

Россия старается идти не по пути принуждения, а по пути убеждения в вопросах вакцинации от коронавируса. В последнее время этот подход показал свои результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой международной федерации общества «Красного Креста и Красного Полумесяца» Франческо Роккой.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации. Надо сказать, что, в целом, особенно в последнее время, видим, что это приносит нужный результат», — сказал президент.

Путин отметил, что российская вакцина «Спутник V» показала впечатляющие результаты за рубежом. Глава государства отметил, что она доказала свою эффективность и безопасность. Россия планирует расширять безвозмездные поставки препарата.

Российский лидер добавил, что привитые российскими вакцинами не должны быть ущемлены в правах на передвижение между странами. Он отметил, что Россия рассчитывает на помощь Красного Креста в продвижении «Спутника V» и других отечественных препаратов на международном уровне.

Президент также подчеркнул, что для победы над ковидом нужны объединенные усилия всего мира. Если проблемы продолжаться хотя бы в одном регионе, появление новых штаммов вируса будет неизбежно.