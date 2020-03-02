Путин: Россия не собирается ни с кем воевать

По тратам на военный бюджет Россия находится только на седьмом месте. Власти страны не собираются никому объявлять войну, но стараются сделать так, чтобы этого не сделали другие.

«Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать. Чтобы в голову никому не пришло», — заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Он добавил, что власти придерживаются понятия разумной достаточности. Сейчас Россия занимает седьмое место в мире по расходам на военный бюджет.

«Нас обогнали США. Мне вот Дональд [Трамп] сказал — у них сумасшедший бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов]», — отметил российский лидер.

На второй строчке по расходам находится Китай, за которым идет Саудовская Аравия. В лидерах также Великобритания, Франция и Япония. Россия располагается на седьмом месте, продолжая сокращать военный бюджет. При этом нашей стране удалось создать уникальную ситуацию после того, как она пыталась догнать по оружию другие государства.

«Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда. Это прежде всего я имею в виду, конечно, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности», — пояснил Путин.

Президенту напомнили фразу Чехова о ружье, которое обязательно выстрелит. Лидер страны заметил, что такие ситуации работают в театральной сфере, в жизни действует другое правило.

«Знаете какое? Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене. А если будет такое же ружье висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять. Это и есть ситуация, которая называется стратегической стабильностью и балансом сил», — подчеркнул он.

Путин добавил, что Россия сохраняет эту стабильность и баланс, которые принципиально важны не только для Кремля, но и безопасности в мире.