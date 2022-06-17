Путин: Россия не претендует на возвращаемые в состав РФ территории Украины

Историческая территория Украины находится на трех нынешних областях страны. Россия на возвращающиеся в состав РФ земли не претендует. Таким взглядом поделился российский лидер Владимир Путин на ПМЭФ-2022. Его слова процитировал ТАСС.

Глава государства отметил, что изначальные земли Украины — это Киевская, Житомирская и Черниговская области. Все остальные территории добавились потом. Часть земель Украине «приписал» Ленин.

Путин обратил внимание, что некоторые источники заявляют о возвращении Россией в свой состав ряда территорий.

«Вот мы говорим, мол, возвращаем свое. Исторически — да, конечно. Это все Причерноморье, допустим. Мы на самом деле не претендуем на все это», — подчеркнул он.

Глава России оценил перспективу взаимоотношений с Украиной. По его словам, возобновление контакта двух стран «неизбежно». Кроме того, Путин отметил вынужденный характер спецоперации.

«Нас подтащили к этой черте», — сказал он.

Заявление главы государства опубликовал RT.