Путин: Россия не имеет отношения к кризису с мигрантами на белорусско-польской границе

Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису, который произошел на границе Белоруссии и Польши. Страна не участвует ни в каких процессах, хотя на нее безо всякого повода пытаются возложить какую-то ответственность. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. <…> Мы совершенно не участвуем ни в каких процессах», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что беженцы в Белоруссию прилетают на чартерах, которые организовывают группы по переправке мигрантов из стран Европейского союза. По словам президента России, главы Белоруссии и Германии Александр Лукашенко и Ангела Меркель готовы обсудить ситуацию, так как беженцы стремятся именно в ФРГ.

Критическая ситуация с мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки сложилась на границе Белоруссии и Польши несколько дней назад. Там скопились несколько тысяч человек, которых не пускают ни в одну из стран. ЕС обвинил в случившемся белорусские власти и пообещал новые санкции на следующей неделе.

Ранее власти Мюнхена заявили о готовности принять у себя людей и помочь им с процедурой оформления предоставления убежища.