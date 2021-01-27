Путин: Россия не допустит забвения страданий и стойкости людей, замученных в концлагерях

Президент России Владимир Путин посетил вечер «Хранителей памяти», посвященный Международному дню памяти жертв холокоста. Глава государства подчеркнул, что страна не допустит забвения страданий миллионов людей, которых фашисты замучили в концлагерях во время войны.

«Не допустим, чтобы ушли в забвение страдания, муки и стойкость миллионов людей, замученных в гетто и концлагерях», — заявил президент.

Благотворительный мемориальный вечер «Хранитель памяти» состоялся в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» 27 января. Именно в этот день в 1945 году солдаты Красной армии освободили лагерь смерти Освенцим.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к мемориалу Ленинграда в Александрийском саду в Москве. Президент почтил память жителей города-героя, которые погибли во время блокады Ленинграда — она продлилась почти 900 дней и закончилась 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в городе погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. От бомбежки умерли всего 3% из них, остальных убил голод. Среди погибших оказался и родной брат российского президента.