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    27 января 2021, 19:45

    Путин: Россия не допустит забвения страданий и стойкости людей, замученных в концлагерях

    Нина Петлинова

    Президент России Владимир Путин посетил вечер «Хранителей памяти», посвященный Международному дню памяти жертв холокоста. Глава государства подчеркнул, что страна не допустит забвения страданий миллионов людей, которых фашисты замучили в концлагерях во время войны.

    «Не допустим, чтобы ушли в забвение страдания, муки и стойкость миллионов людей, замученных в гетто и концлагерях», — заявил президент.

    Благотворительный мемориальный вечер «Хранитель памяти» состоялся в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» 27 января. Именно в этот день в 1945 году солдаты Красной армии освободили лагерь смерти Освенцим.

    Ранее Владимир Путин возложил цветы к мемориалу Ленинграда в Александрийском саду в Москве. Президент почтил память жителей города-героя, которые погибли во время блокады Ленинграда — она продлилась почти 900 дней и закончилась 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в городе погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. От бомбежки умерли всего 3% из них, остальных убил голод. Среди погибших оказался и родной брат российского президента.