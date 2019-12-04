Путин: Россия готова продолжить транзит газа через Украину

«Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока», — сказал Путин журналистам после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Российский лидер выразил надежду, что России и Украине получится уладить вопрос и согласовать позиции.

Нынешний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в декабре 2019 года. «Газпром» предложил пакетный вариант решения вопроса, который заключается в обнулении всех претензий и судебных разбирательств. На Украине посчитали это неприемлемым.