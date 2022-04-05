Путин: Россия будет рачительнее относиться к поставкам продовольствия за границу

России придется рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Особенно это касается стран, ведущих враждебную политику. Президента процитировал ТАСС.

Путин также заявил, что российский рынок по основным направлениям обеспечен собственными продуктами питания и может обеспечить цены на продукты внутри страны ниже, чем на мировом рынке. Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом страны и подчеркнул, что нужно защитить рынок от перепадов цен на продовольствие.

По словам президента, Россия перекрывает свои потребности по зерну и маслу. В ближайшие годы страна должна выйти на опережающие темпы роста в сфере АПК и продовольствия — более 3%, добавил Путин.

Ранее на том же совещании президент заявил, что Запад пытается переложить на Россию свои экономические ошибки.